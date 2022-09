Os diálogos da campanha de Lula com o empresariado sobre ministérios

As conversas de membros ilustrados da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) junto a representantes do setor privado não poderia ter tom diferente: a escolha dos nomes para os ministérios que definem os rumos da economia do país. Como mostrou VEJA, o nome do vice na chapa, Geraldo Alckmin (PSB), vem ganhando força nos bastidores da campanha — mas acaba de ganhar um “concorrente de peso”, segundo membros da campanha. Trata-se do ex-ministro Henrique Meirelles, cujos gestos de aproximação com Lula foram muito bem recebidos pelo mercado e por empresários ouvidos pelo Radar Econômico.

Em paralelo, estes mesmos empresários levaram a membros da equipe do petista que as escolhas do deputado Alexandre Padilha (PT-SP), do ex-ministro Aloizio Mercadante e do candidato ao governo de São Paulo do partido, Fernando Haddad, não seriam nomes bem recebidos para o comando da Fazenda.

Segundo empresários e investidores, a campanha vem acenando com a possibilidade de Padilha assumir a Saúde, Mercadante ir para o Itamaraty e Haddad chefiar a Casa Civil — em caso de derrota nas eleições locais. A resistência desses empresários envolveria a ideia de que Padilha não teria o trânsito necessário entre o empresariado, Mercadante seria “muito desenvolvimentista” e Haddad assumiria como um derrotado nas eleições, o que não traria confiança para o empresariado — mas teria trânsito entre a classe política.

