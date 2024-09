Os destinos mais procurados após quase dois meses de Voa Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Com mais de 10 mil passagens comercializadas em 50 dias de funcionamento, o programa Voa Brasil colocou no ar o equivalente a pelo menos 70 aeronaves Embraer 195-E2 lotadas de aposentados do INSS.

Cerca de 45% dos aposentados foram para o Sudeste e 40% para o Nordeste e os destinos mais procurados neste início de programa foram os estados de São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.

A cidade mais procurada pelos aposentados foi São Paulo, que recebeu o equivalente a quase 20 aeronaves lotadas neste período, vindos de 47 outros municípios. O Rio de Janeiro foi o segundo destino mais procurado, recebendo o equivalente a mais de sete aeronaves Embraer (195-E2) de 25 cidades.

A capital cearense foi a cidade mais procurada do Nordeste pelos beneficiários do programa. Um em quatro bilhetes vendidos para a região, neste primeiro mês de funcionamento, foi para aeroportos do estado (Fortaleza, Juazeiro do Norte e Jericoacoara).