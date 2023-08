“Os debates são técnicos”, diz diretor do BC sobre mais indicações de Lula

Questionado sobre o efeito das próximas indicações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à diretoria do Banco Central (BC) nos rumos dos juros, o diretor de Política Econômica da autoridade monetária, Diogo Guillen, afasta temores. “Tem um excesso de tinta sendo gasta nesses temas. Os debates são técnicos. O mandato está definido. Segue o debate técnico. Não vejo muita mudança nesse sentido” disse em evento da TAG Investimentos nesta terça-feira, 8, em São Paulo.

Em fala a investidores, Guillen conferiu um breve panorama da inflação no Brasil e no restante do mundo. O diretor, que votou por um corte de juros de 0,25 ponto percentual, mais conservador do que o ocorrido, chamou atenção para o fato de que núcleos de inflação estão relativamente resistentes às ações de bancos centrais — o que é motivo para cautela em mudanças de política de juros.

Sobre o ritmo de cortes nos juros, Guillen é categórico. “Por que não intensificar? Precisaria acumular uma confiança muito mais forte, muito maior (de que há condições para um movimento mais ousado)”, diz. Nesse sentido, menciona a importância da ancoragem das expectativas e as projeções de inflação. Já sobre os efeitos negativos da alta de juros no acesso ao crédito, Guillen indica o aperto não surpreende. “O crédito está desacelerando em linha com o que era esperado. Compatível com a política monetária”, diz.

