Os consensos e os temores para a “superquarta” dos bancos centrais

As bolsas asiáticas e europeias sobem, enquanto os futuros americanos e brasileiro recuam na manhã desta quarta-feira, 1°. A tão aguardada “superquarta” dos bancos centrais chegou e deixa o mercado em alerta. Por volta de 16h, será divulgada a decisão sobre a política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), enquanto o brasileiro a fará depois do fechamento do mercado. Existe um amplo consenso de que os juros devem se manter estáveis no Brasil e subirem 0,25 ponto percentual nos Estados Unidos. Por outro lado, existem temores sobre os recados que as autoridades vão passar em suas atas.

No Brasil, alguns bancos, como o Credit Suisse, não projetam mais cortes na taxa Selic em 2023, e a depender do tom do BC a respeito de inflação e risco fiscal no Brasil, em direção a possíveis aumentos na Selic, o caldo pode entornar na bolsa de valores. Já nos Estados Unidos, é sabido que o ciclo de alta de juros está próximo do fim e se especula que o Fed encerre o aperto monetário já na próxima reunião do comitê. Jerome Powell, presidente do Fed, pode jogar um balde de água fria no mercado caso continue a promover novas altas de juros pelos próximos meses, assim também como pode desagradar o mercado caso adote um tom muito brando no combate à inflação.

