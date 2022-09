Os conselhos a Lula sobre futuro do teto de gastos e o reflexo no mercado

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 27 de setembro.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem reforçado em comícios que vai acabar com o teto de gastos caso assuma a presidência da República em janeiro. Os acenos continuam mesmo depois do apoio formal do ex-ministro da Fazenda e mentor da atual fórmula do teto de gastos, Henrique Meirelles, à candidatura petista. Os conselhos a Lula dentro do partido e em reuniões com o setor privado sobre o futuro do teto e a carta de economistas liberais em apoio ao petista são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 27.

