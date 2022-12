Os brasileiros estão gastando mais para o Natal?

Um levantamento realizado pelo Itaú revelou um aumento expressivo nas transações por cartão de crédito e Pix nas três primeiras semanas de dezembro, que antecedem a comemoração do Natal. O estudo mostra que o volume de transações de pessoas físicas para empresas disparou 141% em relação a igual período de 2021, enquanto o faturamento subiu 70%. No caso do cartão de crédito, as transações avançaram 10%, enquanto os gastos cresceram 12% no mesmo período. A expansão é menor, mas relevante, uma vez que a adoção do Pix como forma de pagamento no varejo é recente e as bases de comparação mudam de forma mais rápida ano após ano. “Uma hipótese para a alta do Pix, além da maior inserção no comércio, são as condições diferenciadas que os lojistas oferecem para o pagamento, especialmente em datas de maior consumo”, diz Moisés Nascimento, diretor de dados do Itaú Unibanco.

