Os bilhões que a Fiemg trouxe da Austrália em investimento para MG

A Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG) e o Governo de Minas Gerais encerraram, na sexta-feira, 1, a Missão Austrália, com um saldo de 2,5 bilhões de reais em investimentos captados para o estado. A maior parte dos acordos firmados no país envolve projetos de desenvolvimento e exploração de terras raras.

Na viagem, a FIEMG e Governo de Minas firmaram dois Memorandos de Entendimento. O primeiro, com a St. George Mining Limited, prevê 2 bilhões de reais para o Projeto Araxá, voltado à extração de nióbio e terras raras. O segundo, com a Perpetual Resources, envolve 400 milhões de reais para a exploração de terras raras, lítio e estanho no Sul de Minas e Vale do Jequitinhonha, com a criação de 300 empregos.