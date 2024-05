Os bastidores do encontro de Silveira com representantes da ONU

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Os esforços do ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira em combater a pobreza energética no Brasil chamaram a atenção de Damilola Onguybi, Copresidente da ONU-Energia. Em encontro do G20 realizado em Belo Horizonte, a representante da organização elogiou o foco das políticas públicas brasileiras e pediu a colaboração de Silveira em ações na África.

Segundo Damilola, a experiência brasileira em garantir o acesso universal à energia elétrica pode ser útil também no continente vizinho, onde o grande gargalo é a busca por formas de energia limpa para a cocção.

A discussão no G20 também trouxe à tona dados da Agência Internacional de Energia (IEA), que estima ser necessário um investimento anual de 8 bilhões de dólares para alcançar o acesso universal à cocção limpa até 2030, um valor que representa mais do que o triplo do atualmente investido. Silveira apontou que a falta de financiamento é um grande obstáculo para atingir este objetivo, destacando a necessidade de maior investimento dos setores público e privado.

Além disso, o ministro sugeriu que políticas bem-sucedidas em mercados emergentes e economias em desenvolvimento podem oferecer valiosas oportunidades para cooperação Sul-Sul. Ele propôs uma parceria com países africanos para apoiar o planejamento energético de longo prazo, inspirado no trabalho da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao Ministério de Minas e Energia do Brasil.