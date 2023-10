Os ataques a conselheiros contrários a revisão no estatuto da Petrobras

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Atualizado em 26 out 2023, 11h34 - Publicado em 26 out 2023, 11h29

Por Victor Irajá Atualizado em 26 out 2023, 11h34 - Publicado em 26 out 2023, 11h29

Dentro da Petrobras, já começou a caça às bruxas envolvendo conselheiros que se posicionaram de forma contrária às mudanças no estatuto da empresa. O principal ponto da proposta envolve o fim da vedação de indicações de executivos à empresa com base na Lei das Estatais, o que abre as portas para indicações políticas na petroleira controlada pelo governo.

Circulam na companhia mensagens nada carinhosas, chamando um dos conselheiros, o banqueiro Juca Abdalla, de “bilionário excêntrico que vai para as reuniões de metrô” e dizendo que “é comum o bilionário dizer que está comprando ações da Petrobras durante as reuniões do conselho”.

Outro alvo virou o conselheiro Marcelo Mesquita, representante dos acionistas minoritários. Uma das mensagens diz que “embora esteja na companhia desde 2016”, até hoje “não conhece” a lei que estabelece “que a receita de dividendos vai para amortizar dívida pública e fazer superávit primário”.

Diz a mensagem também que Mesquita “quer sangrar o caixa da companhia e zerar seu fluxo de caixa ao defender a distribuição de 100% do fluxo de caixa livre”. “[Quer] raspar o tacho para os acionistas que não pensam no futuro da companhia e a encaram somente como uma vaca leiteira”, diz a mensagem.



Ao Radar Econômico, Mesquita afirma que vê as críticas como um elogio. “O fluxo de caixa livre vem depois do investimento. Não sou a favor de retirar o dinheiro da empresa, mas que a empresa invista em projetos e, com o que sobra, distribua. Esse é o papel das estatais, gerar riqueza para o país. Sou a favor de uma vaca leiteira para o país, não para os políticos”, diz ele. A coluna não conseguiu contato com Juca Abdalla e o espaço segue aberto para manifestação.

