Os assuntos que dominam a bolsa na reta final da eleição

Atualizado em 24 out 2022, 10h08 - Publicado em 24 out 2022, 09h24

Faltam seis dias para o segundo turno das eleições e os holofotes do mercado financeiro voltaram a mirar para o pleito presidencial a ser definido no próximo domingo, 30. Nos últimos dois pregões, o Ibovespa anotou fortes altas e as estatais dispararam depois do presidente Jair Bolsonaro (PL) diminuir a distância para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas. A preferência do mercado pelo perfil de menor presença do Estado na economia e mais favorável a privatizações já não é mais segredo para ninguém. Pesa a favor de Bolsonaro entre os investidores ainda a promessa de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, permanecerá em um eventual novo governo. A fala aconteceu durante sabatina organizada por VEJA em um pool de veículos de imprensa na última sexta-feira, 21. “Paulo Guedes continua, assim como todos os ministros, a não ser que queiram sair por algum motivo qualquer, todos permanecerão. A Economia está restrita ao Paulo Guedes”, afirmou o presidente.

No outro lado, o já incômodo ponto de interrogação a respeito da eventual equipe ministerial de Lula permanece e o ex-presidente não dá qualquer sinal de que vai revelar algum nome antes da votação de domingo. O mercado chegou a se entusiasmar com o nome de Henrique Meirelles para a Fazenda, mas ainda precifica bastante incerteza em relação às políticas do petista. Outro fator que pesa na conta dos investidores é a situação econômica do país. Levantamento organizado por VEJA mostra que o custo das promessas de Lula e Bolsonaro já ultrapassa a marca de 150 bilhões de reais. Ou seja, independente do vencedor, as contas públicas devem sofrer um desfalque significativo. As mudanças prometidas, porém não reveladas, nos mecanismos do teto de gastos e o possível retorno do risco fiscal também estão no radar dos investidores.

