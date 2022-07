Os aspectos eleitoral e econômico para a Klabin apostar em nova fábrica

A Klabin anunciou que vai investir 1,57 bilhão de reais na construção de uma nova fábrica de papelão ondulado em Piracicaba (SP). O plano vai em linha com a disparada do preço das commodities, como a celulose de fibra curta que, na China, alcançou a marca de 800 dólares a tonelada, enquanto na Europa, bateu os 1.300 dólares a tonelada em função da guerra na Ucrânia, segundo os analistas do Inter Invest. Fontes próximas à negociação também apontam que a antecipação das obras do Anel Viário na cidade paulista motivaram a Klabin a ficar em São Paulo.

O Inter Invest aponta que a demanda deve subir em função das eleições em meio a um cenário de oferta limitada. “A retomada continua forte no mercado interno, com demanda de papel cartão avançando e recuperação do consumo de papel de imprimir e escrever, conforme observamos a volta para a normalidade (incluindo volta para os escritórios), além da maior demanda sazonal esperada em virtude das eleições no segundo semestre”, escreveram. Ainda assim, as ações da Klabin caem 20% no acumulado do ano, pressiona pelo cenário macroeconômico de incertezas e de juros nas bolsas.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.