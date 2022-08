Os alertas que o Nubank recebeu do Itaú BBA

Os analistas do Itaú BBA atualizaram suas projeções para o Nubank depois de a fintech reportar seus resultados trimestrais, e as notícias não são tão boas para a empresa fundada e comandada pelo empresário David Vélez. O Itaú BBA reduziu de 3,1 bilhões de dólares para 2,6 bilhões a estimativa de lucro do Nubank para o ano de 2023, e diminuiu também de 4,5 dólares para 3,5 dólares o preço justo da ação para o mesmo ano. Na visão dos analistas, a avaliação atual não é atraente e a dinâmica dos lucros deve permanecer negativa. “A desaceleração do crédito pessoal e as recentes alterações contábeis nas despesas são fortes evidências de que esse relevante produto não está tendo o desempenho esperado. A expansão do cartão de crédito acontecendo fora dos transatores está criando mais riscos de crescimento reprimido”, avaliam. “A dinâmica dos lucros provavelmente permanecerá negativa”, concluem. A fintech perdeu cerca de 60% de valor de mercado desde seu IPO, em dezembro de 2021.

