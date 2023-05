Os acenos e as verdades do Banco Central ao governo Lula

O Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa Selic a 13,75% ao ano, como amplamente esperado pelo mercado. As atenções se voltaram para o comunicado, e nele os membros do conselho enviaram alguns recados ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva. O Copom afirmou que não hesitará em retomar o ciclo de alta de juros caso o processo de queda da inflação não transcorra como o esperado, mas acrescentou que este cenário é “o menos provável” hoje. Por outro lado, a entidade fez questão de ressaltar que não há uma relação mecânica entre a eventual aprovação da nova regra fiscal do país e possíveis cortes nas taxas de juros. De maneira geral, o Banco Central se manteve firme no seu objetivo de controlar a inflação e não deixou muita brecha para cortes nos juros no curto prazo.

Nos mercados, as bolsas europeias e os futuros americanos negociam em baixa na manhã desta quinta-feira, 4. Os investidores repercutem a decisão do banco central americano de aumentar os juros do país em 0,25 ponto percentual. Esta deve ter sido a última elevação do atual ciclo de aperto monetário nos EUA, mas a entidade adaptou a possibilidade de cortes precoces nos juros locais.

