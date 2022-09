Os acenos de Lula e Bolsonaro que tranquilizam o mercado

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 20 de setembro.

O índice Ibovespa navegou contra a maré e fechou o dia em alta de 1%, aos 112.500 pontos, em repercussão a importantes acenos dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). O endosso público do ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, à chapa petista trouxe a leitura para alguns gestores de que as candidaturas acenam para um centro mais conservador no campo econômico, se afastando de seus extremos. As razões que explicam a relativa tranquilidade do mercado e o grande temor dos investidores para amanhã, quarta-feira, 21, são os assuntos do VEJA Mercado desta terça-feira, 20.

