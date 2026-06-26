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Orthopride mira São Paulo para faturar R$ 370 milhões

Rede de franquias odontológicas aposta na digitalização da jornada do paciente e em multifranqueados

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 16h00
Recepção de clínica Orthopride com balcão iluminado. Uma recepcionista sorri para uma cliente de costas. À direita, uma funcionária de touca manuseia equipamentos e uma mulher aguarda sentada. À esquerda, dois homens caminham por um corredor
Loja da Orthopride (Reprodução/Reprodução)
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Orthopride mira São Paulo para faturar R$ 370 milhões Priorize VEJA no Google

A Orthopride quer transformar São Paulo no principal motor de seu próximo ciclo de crescimento. A rede carioca de franquias odontológicas projeta faturar mais de R$ 370 milhões em 2026 e vender cerca de 20 novas unidades, combinando expansão física, digitalização da jornada do paciente e fortalecimento de multifranqueados.

Hoje, a empresa tem mais de 200 clínicas em operação, presença em 13 estados e mais de 1 milhão de pacientes atendidos. Em São Paulo, são cerca de 70 unidades — número que a companhia pretende dobrar nos próximos anos.

O modelo de crescimento se apoia em franqueados com mais de uma operação. Segundo a Orthopride, cerca de 70% da base já possui mais de uma clínica, com média de três unidades por operador.

“Estamos estruturando a companhia para crescer com consistência, especialmente em mercados estratégicos como São Paulo. A digitalização melhora nossa eficiência comercial e aumenta a previsibilidade da operação, enquanto o fortalecimento da rede de franqueados garante escala com qualidade”, afirma Alexandre Soares, fundador e CEO da Orthopride.

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A empresa também aposta nos alinhadores transparentes para ampliar o tíquete médio das unidades e reforçar o posicionamento da marca entre consumidores mais jovens. Fundada em 2009, a Orthopride tem investido ainda em visibilidade de marca, com parcerias com nomes como Caio Castro e Gabriel Medina.

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