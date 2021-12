Oracle faz um dos maiores negócios de sua história e é no setor de saúde

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O setor de saúde virou um negócio cobiçado por empresas de tecnologia relevantes. Já transitam por este território gigantes como Apple, Amazon, Microsoft. A mais nova notícia desta seara vem da Oracle, a gigante do setor de software que anunciou nesta segunda-feira, 20, o que será o maior negócio de sua história de mais de 40 anos. A empresa está comprando a Cerner, de registros médicos eletrônicos, em um negócio de 28,3 bilhões de dólares. Os investidores não ficaram muito animados e as ações da empresa que já caíram 6% na sexta-feira, quando o Wall Street Journal antecipou a notícia do negócio, caem hoje mais de 3,5%. A Oracle garante que a aquisição vai aumentar imediatamente seu lucro.

