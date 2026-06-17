Operadoras de vale-alimentação entram na mira do Ministério do Trabalho

Uma das principais disputas entre o varejo e as operadoras de vale-alimentação e vale-refeição entrou em nova fase no Ministério do Trabalho. Após reunião entre o ministro Luiz Marinho e o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, a pasta sinalizou que pretende reforçar a fiscalização sobre empresas suspeitas de descumprir as novas regras do Programa de Alimentação do Trabalhador, o PAT.

Segundo interlocutores que acompanharam o encontro, o ministério trabalha para reunir elementos técnicos, probatórios e jurídicos antes de avançar em eventuais autuações contra operadoras do setor. A preocupação é construir processos suficientemente sólidos para resistir a contestações judiciais, em um mercado marcado por disputas regulatórias e liminares.

O pano de fundo é o decreto que redesenhou o funcionamento dos benefícios de alimentação e refeição no país. A norma estabeleceu teto para taxas cobradas dos estabelecimentos, prazo máximo de repasse aos lojistas, abertura dos arranjos de pagamento e interoperabilidade dos cartões. Na prática, o objetivo é reduzir a dependência de redes fechadas, ampliar a aceitação dos benefícios e diminuir custos para supermercados, restaurantes, padarias e demais estabelecimentos comerciais.

Para o varejo, a regra só terá efeito concreto se vier acompanhada de fiscalização. Entidades do setor argumentam que, sem pressão regulatória, parte das operadoras pode manter práticas consideradas irregulares, como diferenciação entre transações, prazos de repasse incompatíveis com a natureza do benefício ou estruturas contratuais que preservem vantagens comerciais vedadas pelas novas regras.

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A sinalização de Marinho foi recebida como um avanço pela Abras. Nos bastidores, a avaliação é que o ministério passou a tratar o tema não apenas como uma disputa concorrencial, mas como uma questão de integridade de uma política pública voltada à alimentação do trabalhador.

A reunião também tratou da nova NR-1, que passou a exigir das empresas a gestão de riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Marinho procurou reduzir a temperatura do debate e indicou que o foco das fiscalizações não será a situação individual de trabalhadores, mas a identificação de práticas de gestão capazes de gerar riscos dentro das organizações.

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Como desdobramento, o ministério se dispôs a construir, em parceria com a Abras, uma agenda de orientação para empresas e entidades regionais do setor supermercadista. A ideia é reduzir inseguranças na implementação da norma, considerada complexa por empresas intensivas em mão de obra.

Outro ponto da conversa foi a Portaria 3.665, que trata do trabalho aos domingos e feriados no comércio. Marinho confirmou para o dia 25 a reunião que deve encerrar os trabalhos do grupo bipartite criado para discutir o tema. Mesmo com o retorno da vigência da portaria, o grupo deve concluir as discussões com a possibilidade de uma alternativa ao texto em vigor.

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Nos bastidores do setor, o encontro reforçou a avaliação de que Galassi vem ampliando sua interlocução com o governo em temas de impacto direto sobre a operação do comércio. Depois de apoiar publicamente a modernização do PAT, a Abras agora tenta garantir que as novas regras saiam do papel — e que a fiscalização alcance as operadoras que resistirem à abertura do mercado.