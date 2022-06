Opep decide aumentar produção de petróleo

A Opep e seus aliados produtores de petróleo decidiram aumentar a produção em julho e agosto, acima do que era previsto. A decisão foi tomada nesta quinta-feira, 2, e é uma resposta à invasão russa na Ucrânia que afetou os preços do petróleo. A Opep+ vai aumentar a produção 648 mil barris por dia. Mas o grupo ainda segue devolvendo lentamente a produção que cortou por conta da pandemia, em 2020. Com mais produção, a tendência é que o preço da commodity caia e essa é uma notícia que pode afetar diretamente as discussões no Brasil sobre preço de combustíveis e oferta de diesel. No momento, o petróleo que vinha caindo, agora sobe com a confirmação da decisão da Opep. Os investidores podem estar entendendo que o aumento não é suficiente, apesar de ser maior do que o que os países da organização vinham fazendo nos últimos meses.

