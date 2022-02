ONU diz que aqueles que financiam carvão devem ser responsabilizados

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

O painel da ONU para mudanças climáticas divulgou nesta segunda-feira, 28, um novo relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas alertando mais uma vez para a gravidade do uso contínuo de combustíveis fósseis. “Como os eventos atuais deixam muito claro, nossa dependência contínua de combustíveis fósseis torna a economia global e a segurança energética vulneráveis ​​a choques e crises geopolíticas”, disse o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. “Em vez de desacelerar a descarbonização da economia global, agora é a hora de acelerar a transição energética para um futuro de energia renovável.” Guterres ainda alertou: “o carvão e outros combustíveis fósseis estão sufocando a humanidade.” Ele diz ainda que aqueles do setor privado que financiam o carvão deve “ser responsabilizados” e faz o alerta para “gigantes de petróleo e gás – e seus subscritores”.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.