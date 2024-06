Ônibus terão cada vez mais leitos em vez de assentos, diz CEO da ClickBus

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA S/A | episódio 34.

Phillip Klien é o CEO da ClickBus, maior marketplace de passagens rodoviárias do Brasil. A empresa completou 10 anos de operação e o executivo projeta que um novo segmento do setor deve continuar em franca expansão: os assentos premium. Seja leitos, semi-leitos ou leitos-cama, a aposta de Klien é que os assentos mais sofisticados ainda devem ter um aumento de demanda por parte dos consumidores e ganharem mais espaço em relação aos assentos comum. O executivo entende que não há canibalização entre o setor aéreo e o rodoviário, mas que as empresas se preparam cada vez mais para atender os consumidores que desejam mais comodidade em suas viagens.

Klien fala ainda sobre os possíveis planos de listagem em bolsa de valores, as mudanças nos perfis dos consumidores e os hábitos pessoais que adquiriu após assumir o comando da empresa. O VEJA S/A é publicado todas as terças-feiras, às 11h.

