Oncoclínicas prevê reforço do BB para fechar acordo de reestruturação
Rede confia que apoio do banco estatal garantirá mais de 50% de adesão dos credores ao plano de recuperação extrajudicial dentro do prazo de 60 dias
A rede de tratamento oncológico Oncoclínicas está confiante de que conseguirá a adesão de mais de 50% dos credores ao plano de recuperação extrajudicial até o fim do prazo de 60 dias. O Banco do Brasil deve reforçar a lista de apoiadores e ajudar a empresa a atingir o quórum necessário.