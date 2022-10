Oncoclínicas desiste de negócio milionário com Unimed-Rio por hospital

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Por Victor Irajá Atualizado em 13 out 2022, 10h51 - Publicado em 13 out 2022, 10h31

A Oncoclinicas desistiu da aquisição do hospital da Unimed-Rio, na Barra da Tijuca, negócio que daria fôlego financeiro à operadora de saúde. O plano original da Oncoclinicas era pagar 700 milhões de reais à Unimed, que usaria 500 milhões de reais para forrar seu caixa. O risco apontado, segundo fontes com conhecimento do negócio, é que a situação da Unimed se deteriorou a ponto de colocar em risco a continuidade da atividade da operadora, que vive sob direção fiscal desde 2015. Procurada, a Oncoclínicas diz que “não comenta rumores de mercado”.

