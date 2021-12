Ômicron volta a derrubar mercados mundo afora

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes.

VEJA Mercado | Abertura | 20 de dezembro.

Na reta final do ano, a ômicron voltou a ser o assunto que está dominando os mercados, que operam em queda na manhã desta segunda-feira pelo mundo afora. Os futuros americanos caem, o principal índice da bolsa londrina cai, os preços do petróleo caem e até os rendimentos dos títulos americanos caem neste momento. O petróleo chegou a cair mais de 4% logo cedo. O medo dos investidores é que o aumento de casos da ômicron possa paralisar o crescimento econômico, o que aumentaria a pressão sobre inflação. Outro ponto que deixou os investidores americanos em alerta foi a revisão de crescimento dos Estados Unidos feito pelo banco Goldman Sachs, depois de um revés na agenda econômica de Joe Biden. Se a economia americana cresce menos, o mundo todo é afetado. Este clima mundial tende a contaminar os negócios no Brasil hoje, até que surja alguma nova notícia.

