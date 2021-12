Ômicron volta a assombrar o mercado e bolsa cai à espera de 2022

VEJA Mercado | Fechamento | 29 de dezembro.

O mercado financeiro só quer saber de 2022. Nem mesmo na reta do final do ano, quando a interferência política e macroeconômica diminui, o Ibovespa tem conseguido reagir. A disparada no número de casos de Covid-19 no mundo em função da disseminação da variante ômicron tirou o apetite dos investidores. Pelo segundo dia consecutivo, foram mais de um milhão de casos confirmados da doença no planeta, números recordes desde o início da pandemia. Com isso, o Ibovespa fechou em queda de 0,72%, a 104.107 pontos. Nos EUA, as bolsas tiveram pequena oscilação positiva.

“O cenário de maior preocupação com a variante ômicron e a ausência de outras notícias no mercado brasileiro que pudessem trazer algum alento para os ativos foi determinante no pregão”, avalia Stefany Oliveira, analista da Toro Investimentos. “O investidor só quer que o ano vire logo”. Em um cenário de maior aversão ao risco, o dólar subiu 0,94%, encerrando o dia cotado a 5,693 reais.

As ações que mais sentiram os efeitos do estresse provocado pela ômicron no Brasil foram aquelas ligadas à aviação e ao turismo. Azul e CVC fecharam em quedas de 7,3%, enquanto a Gol recuou 6,7%. Foram poucas as empresas que conseguiram terminar o dia com saldo positivo. A maior alta do dia foi registrada pela Via, que avançou 1,4%, em dia de compensação frente às perdas acumuladas neste mês.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.

Continua após a publicidade