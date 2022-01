Ômicron, setor de serviços e inflação nos EUA: o animado dia nas bolsas

VEJA Mercado | Abertura | 16 de janeiro.

A divulgação dos dados de inflação ao consumidor nos Estados Unidos deve colocar água no chope dos investidores no pregão desta quinta-feira, 13. Se as bolsas mundiais acumularam altas nos últimos dias — refletindo positivamente até mesmo no esquecido Ibovespa —, a inflação americana volta ao radar dos investidores, que olham para os gráficos com preocupação. No Brasil, os dados mais importantes devem ter impactos discrepantes nos papéis. Se, por um lado, o fato de o setor de serviços ter crescido 2,4% em novembro depois de dois meses em queda anima, o avanço da variante ômicron e a ausência de testes são fatores que podem repercutir negativamente nos mercados.

