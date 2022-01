Ômicron e juros americanos tiram o sono de investidores brasileiros

VEJA Mercado | Abertura | 10 de janeiro.

O posicionamento do Federal Reserve (Fed), o banco central americano, em torno de uma possível alta das taxas de juros praticadas nos Estados Unidos continua causando impactos no Brasil. A indicação afetou principalmente as fintechs no pregão desta segunda-feira, 10, e provocou a queda do preço das ações do Banco Inter, que caíram mais de 24%.

Os impactos da variante ômicron do coronavírus também provocaram quedas ostensivas em empresas relacionadas à saúde privada. A Qualicorp amealhou queda de mais de 14%, enquanto a Hapvida assistiu a seus papéis perderem mais de 9% do valor durante o pregão.

O Ibovespa encerrou o dia em queda de 0,75%. A notícia de que as chuvas intensas em Minas Gerais não devem impactar o mercado de minério de ferro tiveram efeito positivo durante o pregão. A Usiminas e a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) colheram resultados expressivos, com altas de 15,3% e 24,9% respectivamente.