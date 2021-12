Ômicron gera onda de cancelamentos de voos e impõe cautela ao investidor

Veja Mercado | Abertura | 28 de dezembro

Enquanto as bolsas de valores mundo afora dão alento aos investidores, a Covid-19 segue no radar. Prova disso é que o avanço da variante ômicron ocasionou em cerca de 2.800 voos cancelados na segunda-feira, dia 27, depois de uma onda de suspensões no fim de semana em que aconteceu o Natal. Os dados são do portal Flight Aware e denotam que a cautela ainda tem lugar no vocabulário dos investimentos. No Brasil, a Confiança do Comércio, medida pela FGV, está em baixa. O indicador recuou 2,7 pontos percentuais em dezembro, segundo relatório divulgado nesta manhã, passando de 88 para 85,3 pontos — e atingindo, assim, o pior nível desde abril de 2021. A piora na demanda pelo quinto mês consecutivo, a lenta recuperação do mercado de trabalho, com taxa de juros e inflação em alta, são alguns motivos destacados pela entidade para o descrença entre os empresários do setor. Dentre as empresas, destaca-se a Positivo, que venceu a licitação de 1,17 bilhão de reais para produção e fornecimento de urnas eletrônicas para as eleições do país a partir de 2024.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.