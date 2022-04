Omar Aziz acusa Bolsonaro de acabar com Zona Franca de Manaus

O senador Omar Aziz, que foi presidente da CPI da Covid, acusa o presidente Jair Bolsonaro de acabar com a Zona Franca de Manaus, como havia ameaçado fazer durante o curso da investigação na comissão parlamentar. Bolsonaro anunciou a ampliação da redução de alíquota de IPI, o que atinge em cheio a indústria da região. Na prática, a medida iguala as condições de toda a indústria brasileira, o que por consequência tira a vantagem de quem se instalou na Zona Franca de Manaus. Aziz diz que o principal ponto é o fato de o decreto assinado por Bolsonaro ter zerado a alíquota de IPI do setor de concentrados, tirando o diferencial da indústria de refrigerantes. “Esse ataque atinge os trabalhadores de Manaus e também do interior, efetivamente de Maués, que produz guaraná, e Presidente Figueiredo, que produz o açúcar da Coca-Cola. São 7 mil empregos diretos em risco. Um absurdo às vésperas do dia do trabalhador”, disse Aziz em suas redes sociais. “Os concentrados não influenciam a inflação. E o presidente sabia o que estava fazendo”.

