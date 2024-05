Olimpíada aquece demanda, mas Latam não aumenta voos a Paris, diz CEO

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A demanda por voos da Latam com destino a Paris em meados do ano está aquecida por conta das Olimpíadas, mas não ao ponto de afetar as operações da companhia. “Não estamos aumentando a capacidade em relação ao ano passado”, diz o presidente Jerome Cadier.

A diretriz geral da Latam para destinos internacionais, no entanto, é ampliar a frequência de rotas já existentes ao invés de explorar outras. Não há um novo destino internacional no radar da empresa, segundo Cadier. A Azul, ao contrário, segue abrindo rotas em 2024.