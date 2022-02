Oi, Tim, Telefônica e Claro têm 24 horas para rebater Ministério Público

Caiu como uma bomba o memorial do Ministério Público que recomenda que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) não aprove a compra da telefonia móvel da Oi pela Tim, Telefônica e Claro. O Ministério Público diz que a operação viola a concorrência, impede que um quarto player possa se instalar no mercado brasileiro e ainda pede que o Cade analise a infração de “gun jumping” pelas empresas, além de pedir a apuração da ocorrência de “conduta concertada entre concorrentes e eventuais práticas exclusionárias”. O julgamento do caso da Oi, que está em recuperação judicial, está marcado para o dia 09, quarta-feira, e o Cade deu 24 horas para as empresas se manifestarem sobre o memorial do Ministério Público, que foi anexado oficialmente ao processo no sábado, dia 05. As empresas vão ter que correr.

