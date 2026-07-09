A crise da Oi ganhou contornos dramáticos na noite desta quinta-feira, 9. Em fato relevante, a companhia informou que o Gestor Judicial peticionou nos autos do processo no TJ-RJ alertando para o grave esgotamento de seu caixa. Os recursos disponíveis da operadora estão despencando de R$ 88,1 milhões para apenas R$ 19,6 milhões estimados até o fim de julho de 2026.

No documento, a administração assume que o derretimento financeiro “poderá tornar a operação insustentável do ponto de vista de sua continuidade operacional a partir de 1º de agosto de 2026”. O colapso iminente ocorre em meio à suspensão do julgamento no Tribunal, que está travado por um pedido de vista e sob forte aversão de credores estrangeiros após voto da relatora favorável à falência e ao bloqueio de ativos.