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Oi avisa que seu dinheiro está prestes a acabar

Tele informa à Justiça que caixa derreteu em meio à paralisação de julgamento no TJ-RJ

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jul 2026, 19h11 | Atualizado em 9 jul 2026, 19h13
FRACASSO - Loja da Oi: aposta na operadora não rendeu os frutos esperados
Antiga loja da Oi (Gustavo Gomes/Bloomberg/Getty Images)
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Oi avisa que seu dinheiro está prestes a acabar Priorizar nos meus resultados Google

A crise da Oi ganhou contornos dramáticos na noite desta quinta-feira, 9. Em fato relevante, a companhia informou que o Gestor Judicial peticionou nos autos do processo no TJ-RJ alertando para o grave esgotamento de seu caixa. Os recursos disponíveis da operadora estão despencando de R$ 88,1 milhões para apenas R$ 19,6 milhões estimados até o fim de julho de 2026.

No documento, a administração assume que o derretimento financeiro “poderá tornar a operação insustentável do ponto de vista de sua continuidade operacional a partir de 1º de agosto de 2026”. O colapso iminente ocorre em meio à suspensão do julgamento no Tribunal, que está travado por um pedido de vista e sob forte aversão de credores estrangeiros após voto da relatora favorável à falência e ao bloqueio de ativos.

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