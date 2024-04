Oi apresenta novo pedido de recuperação judicial; veja destaques

Com dívidas de mais de 44 bilhões de reais, a Oi apresentou novo pedido de recuperação judicial nesta quinta-feira, 18. A expectativa é que o plano seja votado ainda hoje em Assembleia com Credores.

A empresa propõe pagar credores abaixo de 100 000 reais em uma única parcela com desconto de 25%, sem incidência de juros, em até 45 dias a partir da aprovação do plano de recuperação. Dívida de até 1 milhão de reais serão pagas em até 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, a partir de outubro deste ano, sem incidência de juros. Créditos de até 10 milhões de reais serão pagos com desconto de 10%, em 6 parcelas trimestrais, a partir de setembro de 2025. Contas acima de 10 milhões de reais também serão pagos com desconto de 10%, em seis parcelas, a partir de março de 2026.