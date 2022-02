OAB dá desculpa esfarrapada em escolha para conselho do Ministério Público

Na semana passada, a OAB Nacional enviou uma nota à coluna dizendo que adiou a escolha dos representantes da Ordem no Conselho Nacional do Ministério Público, que deveria ter acontecido na sexta-feira passada, dia 28 de janeiro, por conta do agravamento da pandemia com a ômicron. Ontem, segunda-feira, dia 31 de janeiro, a OAB lotou seu auditório para a posse dos novos conselheiros e parece que a ômicron não foi problema. Inclusive com a presença do ministro João Otávio Noronha que foi prestigiar a posse do filho. Como o Radar Econômico noticiou, por questões políticas, a diretoria da OAB está tentando barrar a escolha daquela que pode ser a única mulher no CNMP.

