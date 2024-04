O volume de transações e máquinas da Cielo no Lollapalooza

Maquininha oficial do Lollapalooza Brasil 2024, a Cielo colocou à disposição 3 mil terminais inteligentes e realizou 140 mil transações presenciais durante o evento que ocorreu entre os dias 22 e 24 de março no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Outras 30 mil transações foram feitas pela internet, dias antes do evento, para carregar a pulseira usada no festival, somando 170 mil transações.