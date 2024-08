O volume de ‘bets’ que entraram com pedido de regulamentação

Em um universo estimado em mais de 2.000 bets, apenas 113 pedidos diferentes foram recebidos no Sistema Geral de Apostas da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. A partir de janeiro, somente as plataformas regularizadas poderão operar no Brasil. Como cada empresa — correspondente a um único CNPJ — pode cadastrar até três marcas, o número de marcas de bets com licença deve se aproximar de 300.

Ex-assessor especial da Secretaria Executiva do Ministério da Fazenda, José Francisco Manssur participou da elaboração do arcabouço legal das bets. “Não havia mecanismos para o recolhimento dos impostos e destinações sociais devidas pelos operadores de apostas, que agiram livremente no Brasil de 2018 a 2023, sem recolher um real”, diz o advogado.

As mais recentes entradas com o pedido para obter a licença vieram de BETesporte e Esportes da Sorte. Envolvidas com o futebol brasileiro, ambas as companhias precisam da liberação para continuar patrocinando clubes, como Goiás e Corinthians, respectivamente.

“Nós temos um grande interesse em regulamentar as apostas esportivas e jogos on-line no Brasil. Esse é um segmento com imenso potencial econômico”, fiz Marcos Pereira, CEO da BETesporte.

São aguardadas as primeiras autorizações já neste segundo semestre de 2024. Para as bets obterem a autorização da SPA/MF para atuar a partir de janeiro, deverão cumprir critérios relacionados às seguintes categorias: habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, idoneidade, qualificação econômico-financeira e qualificação técnica. Todas terão de pagar também uma outorga de 30 milhões de reais válida por cinco anos.

O prazo para o envio do pedido para obter a licença se encerrou nesta terça-feira, 20. “Acreditamos que a regulamentação é fundamental para trazer credibilidade ao setor e garantir a proteção dos clientes”, diz Fellipe Fraga, diretor de negócios e relações institucionais da EstrelaBet.