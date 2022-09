O viés negativo de juros e inadimplência no mercado de fusões e aquisições

O número de fusões e aquisições no setor de serviços financeiros caiu 34% no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período de 2021. Os dados são de uma pesquisa trimestral da consultoria KPMG. Foram 85 operações de fusões e aquisições em todo o país, contra as 129 firmadas no ano passado. Para a empresa, a queda no volume de negócios acontece em função de fatores de ordem macroeconômica, como a elevação dos juros e da inadimplência. “Esse movimento é resultante de uma combinação de fatores econômicos, como o aumento das taxas de juros e da inadimplência, com aspectos regulatórios, da dinâmica do mercado e algumas incertezas, que fizeram com que muitas instituições, incluindo os novos entrantes, revisitarem seus modelos de negócios e, nesse sentido, é natural que haja mais cautela na atividade de negócios e uma consequente redução no fluxo de investimentos”, avalia Cláudio Sertório, sócio-líder em serviços financeiros da KPMG no Brasil.

