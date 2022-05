O veredicto do mercado sobre a privatização da Eletrobras

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 18 de maio.

O Tribunal de Contas da União (TCU) formou maioria para a privatização da Eletrobras e o mercado financeiro tem pra si que a desestatização da empresa vai mesmo sair do papel, apesar dos percalços pelo meio do caminho. As ações da ainda estatal subiram quase 10% somente na última semana e apresentação valorização superior a 30% no acumulado do ano. A privatização da Eletrobras e o estresse nos mercados provocado pela China são os assuntos do VEJA Mercado de hoje.

