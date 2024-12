O verdadeiro milagre de Alckmin na Itália após encontro com Papa Francisco

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em missão oficial na Itália durante o fim de semana, o vice-presidente Geraldo Alckmin se encontrou com o Papa Francisco e o cardeal brasileiro recém-nomeado Jaime Spengler. Mas essa nem de longe foi sua maior vitória. No domingo, 8, ele conseguiu reunir empresários italianos para falar sobre o ambiente de negócios no Brasil. Um milagre.

No encontro, Alckmin ressaltou que o Brasil cresce acima de 3% ao ano e isso alavanca a atração de investimentos. Ele também comentou, empolgado, sobre o o acordo entre Mercosul e União Europeia.

Sobre os erros da concessionária Enel em São Paulo e seus recorrentes apagões, se limitou a dizer que essa é uma questão da agência reguladora.

Em tempo: Alckmin tomou café no Gran Caffè Rossetti e foi atendido por um baiano. Depois comeu ravioli, risoto e muitas sobremesas. A comida foi elogiadíssima.