O vencedor da “corrida dos crediários” entre Magalu e Casas Bahia

Os resultados de Magazine Luiza e Via, dona de varejistas como Casas Bahia e Ponto, trouxeram alívio aos analistas depois de trimestres de penúria, embora ainda não representem uma grande virada de jogo para o setor. No caso do Magalu, o destaque ficou por conta da geração de caixa na ordem de 1,3 bilhão de reais depois da queima de quase 3 bilhões no primeiro trimestre. Ainda assim, a empresa teve prejuízo líquido de 135 milhões de reais no período. “Os números foram impactados pelo maior nível de despesas financeiras frente à taxas de juros mais elevadas no período, além de um impacto negativo da Luizacred explicado por um maior nível de inadimplência”, escreveram os analistas da XP. Em julho, a empresa compartilhou um vídeo de Luiza Trajano, presidente do conselho do Magalu, incentivando a ida às lojas do grupo e a tomada de crédito pelos crediários da companhia.

Já na Via, o destaque, na visão dos analistas da Genial, foi o aumento do chamado take rate, que é a comissão que a empresa ganha de terceiros no marketplace. Esse índice subiu 7 pontos percentuais em um ano, para 13,15%. Além disso, a empresa conseguiu repassar custos e aumentar o número de lojas físicas. “Com o consenso esperando um prejuízo na ordem de 104 milhões de reais, a companhia surpreendeu e reportou um lucro líquido. Vemos o resultado como melhor que o esperado e foi impulsionado por uma boa gestão das despesas, aumento de take rate, repasse de custos e lojas físicas apresentando algum nível de resiliência após abertura líquida de 101 lojas”, avaliam.

A Via foi a única das três grandes varejistas listadas (Via, Magalu e Americanas), a apresentar lucro. A empresa reportou lucro líquido de 6 milhões de reais no segundo trimestre e apresenta a melhor performance na bolsa no dia seguinte à divulgação dos resultados. Por volta do meio-dia, os papéis da Via disparavam 11%, enquanto Magalu subia 5% e Americanas recuava 4%.

