O velho fantasma que assombra a bolsa e preocupa os investidores

O dia foi de estresse nas bolsas mundo afora. No radar dos investidores, um velho inimigo que tem assombrado os mercados já há algum tempo: o juro. Se por um lado a elevação dos juros provoca um aumento nos ganhos em renda fixa, por outro tende a diminuir o apetite aos ativos de risco, como as bolsas de valores. Os novos fatores que entraram no jogo e acenderam um alerta no mercado e a alta do dólar diante desse cenário são os assuntos do VEJA Mercado desta quinta-feira, 15.

