O velho apelido de Dilma Rousseff que ministro de Lula quer reeditar

Ministro da Casa Civil, Rui Costa quer ser conhecido como o “pai do PAC”, o Programa de Aceleração do Crescimento — assim como Dilma Rousseff foi elevada a progenitora da primeira edição do projeto. O ministro vai começar um périplo por estados do Nordeste para vender o novo PAC, começando pelo Piauí, e passando por unidades da federação como Paraíba e Ceará.