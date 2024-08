CNI vai levar 20 executivos para a Alemanha

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) vai levar um grupo de 20 executivos para conhecer projetos de hidrogênio verde na Alemanha. O país com o maior número de iniciativas com o combustível é o destino escolhido para a 36ª edição do Programa de Imersões da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), movimento que reúne lideranças empresariais do Brasil.

A imersão da CNI vai passar por Frankfurt, Oberhausen, Salzgitter, Bremerhaven e Leipzig. O projeto conta com um financiamento federal Alemão de 30 milhões de euros e mais de 20 parceiros, incluindo a Universidade de Bremen, o Instituto Fraunhofer, a ArcelorMittal e a BLG Logistics.