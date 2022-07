O trabalho do Congresso para aumentar seu poder sobre o Orçamento Secreto

O presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO), deputado Celso Sabino (União Brasil-PA), trabalha forte nos bastidores para votar no plenário o projeto de lei que consolida o Orçamento, aprovado ainda em junho na comissão. O deputado está se reunindo com lideranças parlamentares e planeja viabilizar a aprovação ainda nesta segunda-feira, 11. Apesar de o projeto estar na pauta, o texto deve enfrentar resistência. O governo não conseguiu mobilizar a base para votar a PEC das Benesses na semana passada, adiada para esta terça-feira, 12, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL). A proposta prevê déficit de 65,9 bilhões de reais e o reajuste do salário mínimo sem aumento real.

O maior foco de polêmica no texto envolve a mudança em torno do pagamento das emendas de relator, as RP-9, conhecidas por operacionalizar o Orçamento Secreto. O texto aprovado na Comissão do Orçamento torna impositivas o pagamento dessas emendas. Em 2022, foram aprovados 16,5 bilhões de reais para as emendas.