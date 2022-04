O tormento que caiu do céu e dá dor de cabeça para Vale e Usiminas

VEJA Mercado em vídeo | Fechamento | 20 de abril.

A véspera de feriado não foi tão boa para os acionistas da Vale. A companhia divulgou os relatórios de produção e vendas do primeiro trimestre do ano que não agradaram nem um pouco o mercado financeiro. Os resultados da Usiminas também decepcionaram os investidores, e a explicação para esse estresse que contaminou o Ibovespa nesta quarta-feira está no céu. Entenda porquê as ações caíram em mais uma edição em vídeo do VEJA Mercado.

