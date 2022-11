O tombo do PagSeguro após mercado precificar inflação e Copa como entraves

O PagSeguro reportou um lucro líquido de 380 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 18% na base anual, mas projeções da empresa para o quarto trimestre indicam um cenário desafiador pela frente, o que desagradou os investidores. Por volta das 15h, os papéis da companhia derretiam 19,6% na bolsa de valores de Nova York (Nyse). O chamado guidance do PagSeguro, que nada mais é do que a previsão da companhia para o próximo período, aponta para uma queda de até 6% no lucro líquido para o quarto trimestre em relação ao mesmo período de 2021. O Volume Total de Pagamentos (TPV, sigla em inglês) deve se manter estável mesmo diante das festas de final de ano, e uma das explicações para essa estagnação é a inflação e a Copa do Mundo. “Se prevê um cenário mais desafiador para o último trimestre do ano, ainda impactado pela inflação mais alta, limitando o poder de compra das pessoas, em cima da Copa do Mundo, que devem derrubar em 3 ou 4 bilhões de reais o volume de pagamentos no trimestre”, avalia o BTG Pactual, em relatório enviado a clientes. No terceiro trimestre, o volume total de pagamentos da empresa foi de 90,3 bilhões de reais.

