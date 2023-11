O tombo de quase R$ 1 bilhão da Casas Bahia que escancara crise do varejo

A varejista Casas Bahia, que também é dona da rede Ponto, reportou um prejuízo de 836 milhões de reais no terceiro trimestre de 2023. A cifra é três vezes maior em relação ao mesmo período de 2022. O balanço escancara uma grave crise que atinge em cheio as varejistas brasileiras. O Radar Econômico informou que a inadimplência e o endividamento das famílias são dois dos fatores que pressionam o setor, e que nem mesmo os cortes nas taxas de juros reanimaram os investidores. As margens contraíram em razão de um impacto pontual de 309 milhões de reais após uma intensa atividade promocional para redução de estoques e uma provisão de 100 milhões de reais relacionada ao não atingimento de metas em uma parceria para cartões.

“Embora as iniciativas de curto prazo da administração em torno de estoque, número de funcionários, despesas de marketing e redução das lojas devam permitir que a empresa entre em 2024 com uma configuração mais enxuta e lucrativa, continuamos a acreditar que a capacidade financeira da empresa para investir estrategicamente e defender iniciativas num mercado altamente competitivo permanecem limitada”, afirmam os analistas do banco americano Goldman Sachs em relatório enviado a clientes. Por volta do meio-dia, as ações do Grupo Casas Bahia eram negociadas em queda de 6%.

