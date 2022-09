O tom de encontro de Lewandowski com empresários

Em encontro com empresários organizado pelo grupo Esfera Brasil nesta sexta 23, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, ressaltou a importância do Supremo como guardião da Constituição no que chamou de período nebuloso da história recente em que membros do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal, entre outros órgãos fiscalizadores, “ultrapassaram todos os limites”.

Segundo ele, houve uma série de decisões arbitrárias que vitimaram os brasileiros e que tiveram que ser “corrigidas pelo STF”, como conduções coercitivas, prisões preventivas “que se eternizaram”, incentivo às delações premiadas. Os empresários e o ministro também discutiram a prisão em segunda instância. “Infelizmente, muitos integrantes da elite brasileira, do setor empresarial, aplaudiam isso”, disse. Durante o encontro, empresários relataram sua confiança com o sistema de votação eletrônico e fizeram deferências ao ministro.

