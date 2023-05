O tiro no pé de Lula ao bater na privatização da Eletrobras

VEJA Mercado em vídeo | 8 de maio.

A desejada reversão da privatização da Eletrobras pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode representar um tiro no pé do próprio governo. A Advocacia Geral da União (AGU) entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) em que pede poder de voto proporcional à participação da União na empresa. Em Londres, o presidente insistiu que vai trabalhar para reverter o processo. A insegurança jurídica que as ações podem provocar, os recursos do FGTS de 300 mil brasileiros e o resultado no dólar e na inflação são os assuntos do VEJA Mercado desta segunda-feira, 8.

