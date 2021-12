O temor que ronda o Planalto com aprovação de André Mendonça para Supremo

Desde que o Senado aprovou o nome de André Mendonça como ministro do Supremo, paira um certo temor entre os ministros que operam no Planalto sobre como Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre e Augusto Aras vão curar suas feridas. A ideia era derrubar Mendonça e alçar Aras ao Supremo. A percepção de quem articula no Planalto é de que ficou mais difícil para o governo aprovar suas pautas no Senado. Mas a dúvida maior é como o procurador geral poderá se portar daqui para frente. O medo é que de repente as investigações que envolvem Bolsonaro ou aliados andem em ritmo mais acelerado.