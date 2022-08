O temor de empresários de doar para a campanha de Bolsonaro

Empresários que apoiam a candidatura do presidente Jair Bolsonaro (PL) à reeleição vem relatando, em conversas privadas, o temor de realizar doações para a campanha do ex-capitão. O pé atrás envolve as operações realizadas contra empresários que publicaram mensagens antidemocráticas em um grupo privado de WhatsApp. A leitura é de que as investidas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra os empresários causem insegurança para que esses representantes do setor privado apoiem publicamente a candidatura de Bolsonaro.

